Дефицит в энергосистеме будет оставаться в течение зимы - Укрэнерго

Учитывая ситуацию в энергосистеме на сегодня дефицит будет оставаться в течение зимнего сезона.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина рассказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

"Если исходить из сегодняшней ситуации, из сегодняшнего состава генерации, мы понимаем, что дефицит будет существовать по крайней мере во время осенне-зимнего периода", - отметил он. По словам Кудрицкого, недостаток можно частично компенсировать мерами вроде импорта, но полностью его покрыть таким образом не удастся.

Глава "Укрэнерго" напомнил, что сейчас идет постепенное восстановление генерирующих мощностей в энергосистеме, и электростанции постепенно восстанавливают работу. Как следствие, объем доступной генерации постепенно увеличивается, следовательно, уменьшая дефицит.

"Думаю, что через несколько дней мы достигнем предела, когда можно будет четко придерживаться плановых графиков отключений по областям, которые вводит облэнерго", - подытожил Кудрицкий.

Напоминаем:

Дефицит мощности в энергосистеме на 9 декабря остается значительным. Всем облэнерго предоставили лимиты потребления электроэнергии, в нескольких регионах они превышены, из-за чего применили аварийные отключения.

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Причиной дефицита являются массированные атаки России на украинскую энергосистему. Ремонт мощностей усложнился с наступлением морозов.





