РФ продает нефть значительно дешевле ценового лимита в 60 долларов – Bloomberg

Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти РФ торгуется гораздо ниже порогового уровня, установленного для Москвы.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Argus Media.

"Это не обязательно связано с самим ограничением, хотя оно может быть причиной", - пишет агенство.

Согласно данным, предоставленным Argus Media, в среду нефть марки Urals, на которую приходилось около 60% морского экспорта РФ за прошлый год, торговалась на уровне 43,73 доллара за баррель. Нефть транспортируется из портов на западе России.

"Потеря Россией своих исторических европейских рынков из-за санкций, стремительный рост стоимости фрахта и усиление зависимости от небольшой группы дальних покупателей Urals - особенно Китая и Индии - означает, что баррели должны быть снижены в цене, чтобы быть конкурентными", - объясняет Bloomberg.

Агентство отмечает другую ценовую картину для поставок с востока РФ - так, цены на cорт ВСТО, названный по инициалам трубопровода, по которому транспортируются баррели из восточной Сибири, в среду упал до 68,72 доллара за баррель.

Оба сорта также намного ниже фьючерсов на Brent, которые в четверг стоили около $78,50.

ВИДЕО ДНЯ

При этом данные Argus используются российским правительством для расчета экспортных пошлин. Они также регулярно цитируются в отчетах Международного энергетического агентства, чьи расчеты помогут определить будущие корректировки верхней границы.

Руководитель отдела цен на нефть в регионе EMEA в Argus Майкл Каролан считает, что основным фактором, снижающим цену Urals, является, скорее всего, потеря европейских покупателей, а не ограничение цены.

Напомним, в конце прошлой недели страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, экспортируемую из РФ морем, на уровне $60 за баррель.

Функционирование механизма предельной цены будет пересматриваться каждые два месяца с целью реагирования на развитие ситуации на рынке, и будет устанавливаться на уровне, по меньшей мере, на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты, рассчитанной на основе данных Международного энергетического агентства.

В России ранее неоднократно заявляли, что не будут придерживаться "потолка цен", утверждая, что он не является рыночным и может иметь серьезные последствия для мирового рынка нефти.

Экономическая правда