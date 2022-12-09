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Банк РФ заявляет об "открытии отделений" в "ЛНР"/"ДНР" и на оккупированных территориях 2 областей

Пятница, 9 декабря 2022, 14:00 - Алексей Павлыш

Банк России заявил об "открытии" "территориальных учреждений" в так называемых "ЛНР"/"ДНР" и на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Так, к Южному главному управлению (Краснодар) "отнесли" "отделения" "по "ДНР"/"ЛНР" и Херсонской и Запорожской области" - сюда же ранее было "отнесено" и "отделение" по оккупированному Крыму.

В конце ноября президент РФ Путин "поручил обеспечить создание" в "ЛНР" и "ДНР" территориальных учреждений Центробанка РФ.

Экономическая правда

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