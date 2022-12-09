Минфин США разрешил банкам Казахстана обслуживать карты "Мир"

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США не возражает против обслуживания казахстанскими банками операций по платежным картам российской системы "Мир", которые используют физлица.

Об этом заявило Агентство по регулированию финрынка Казахстана.

"8 декабря 2022 года регуляторы получили письмо от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), подразделения Министерства финансов США, в котором ведомство США не возражает против использования банковских карт системы "МИР" для операций, обеспечивающих повседневную жизнедеятельность физлиц, в частности граждан, переселившихся из РФ в Казахстан", - говорится в сообщении.

В то же время операции с этой платежной системой будут находиться под особым контролем, чтобы предотвратить ее использование в обход санкций против России, добавили в Минфине США.

"Таким образом, казахстанские банки имеют право принимать платежи и переводы по картам "МИР", а также осуществлять перевод наличных через банкоматы для физических лиц.

При этом решение о присоединении к системе "МИР" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе своих стратегий развития и внутренних систем оценки рисков", - пояснили в казахстанском регуляторе.

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает использовать карты "Мир" за пределами России.

ВИДЕО ДНЯ

От обслуживания карт российской платежной системы, в частности, отказались все банки Турции и ряд банков Казахстана.

Экономическая правда