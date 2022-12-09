Дефицит в энергосистеме все еще значительный, в нескольких областях аварийные отключения – Укрэнерго

Дефицит мощности в энергосистеме все еще значительный. Всем облэнерго предоставили лимиты потребления электроэнергии, в нескольких регионах они превышены, из-за чего применили аварийные отключения.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Ситуация в энергосистеме на утро 9 декабря остается сложной, но контролируемой. Дефицит мощности в энергосистеме все еще значительный.

Его причина - как и существенные повреждения объектов генерации, так и энергетической инфраструктуры в результате 8 волн российских ракетных атак: частично повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, оккупированная Запорожская АЭС не выдает электроэнергию в сеть", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. В нескольких областях превышены лимиты потребления, что заставило уже применить режим аварийных отключений, сообщает компания.

"Аварийно-восстановительные работы продолжаются по всей Украине в высоковольтных и распределительных сетях, и на электростанциях. Впрочем, погодные условия (обледенение проводов, дождь со снегом) негативно влияют на состояние высоковольтных и распределительных сетей и затрудняют ремонтные работы", - пояснили в "Укрэнерго".

Из-за постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры в Донецкой, Харьковской и Херсонской областях в этих регионах сохраняется непростая ситуация с обеспечением электроснабжения.

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"Враг почти ежедневно с момента массированной ракетной атаки 5 декабря обстреливает артиллерией сети и электростанции на востоке и юге Украины. Погодные условия в этих регионах также замедляют не только восстановительные работы, но и затрудняют работу саперных бригад", - отмечает "Укрэнерго".

При этом резервными схемами удалось запитать потребителей Одесской области, но в южных областях все еще значительные ограничения потребления из-за существенного объема повреждений в сети.

"Непростая ситуация и на Киевщине, где получили повреждения объекты генерации. В результате в регионе значительный дефицит, особенно на левобережье. Продолжаются масштабные восстановительные работы, к которым также приобщаются ремонтные бригады "Укрэнерго".

К сожалению, в таких условиях мы не можем прогнозировать существенного улучшения ситуации на выходные дни, когда потребление традиционно снижается. Но мы прилагаем все усилия для того, чтобы как можно скорее регионы могли вернуться к плановым графикам ограничений", - резюмирует компания.

Экономическая правда