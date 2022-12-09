Google предоставит $2 миллиона гранта и своих специалистов на развитие цифрового образования в Украине

Google.org предоставит грант в $2 млн и своих специалистов из Google.org Fellowship на развитие цифрового образования в Украине.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что это поможет украинцам получить новую профессию, научиться цифровой грамотности и найти работу.

"Цель проекта - помочь Украине решить вопрос безработицы среди ВПЛ и сделать вклад в экономическое возрождение страны. Партнер проекта - Фонд Восточная Европа", - пояснили в Минцифры.

В министерстве добавляют, что также в рамках совместного проекта с Google.org обновляют платформу национального проекта Дія.Цифрова освіта.

В частности, планируется:

Элементы искусственного интеллекта для создания индивидуального плана обучения

Интерактивные симуляторы, которые приблизят пользователя к реальным ситуациям в профессии

Рекомендации по переквалификации и повышению квалификации

Поиск вакансий в соответствии с направлением и успехов в обучении

Также грант от Google.org предусматривает создание специального образовательного приложения и разработку новых образовательных сериалов и проектов.

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Функционал платформы и образовательные продукты будут переведены на английский язык, добавляет Минцифры.

Министерство уточнило, что команда проекта Дія.Цифрова освіта будет работать вместе со специалистами команды Google.org Fellowship, многие из которых имеют украинские корни.

"Менеджеры по продуктам, инженеры программного обеспечения, менеджеры по маркетингу из Google на безвозмездной основе будут помогать масштабировать проект Дія.Цифрова освіта в течение 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Экономическая правда