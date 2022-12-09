Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности

Франция 7 декабря передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

"Украинские энергетики держат второй фронт в этой войне с Россией - энергетический фронт. И вызовы, с которыми они сталкиваются - беспрецедентные. Поддержка наших международных партнеров в таких условиях очень ценна.

И мы благодарим Францию за поддержку и в частности эти генераторы, которые помогут нам пройти нынешнюю сложнейшую зиму", - заявил заместитель министра Фарид Сафаров.

По словам первого советника Посольства Франции в Украине Бенжамена Рорига, Франция начала организовывать отправку гуманитарной помощи в Украину уже в первые недели полномасштабной войны.

Всего на сегодня было сформировано 32 гуманитарных груза для Украины, которые включают и помощь для энергетического сектора.

фото: минэнерго

Переданный 7 декабря груз включает генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВА до 40 кВА.

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Это оборудование было приобретено во Франции и доставлено в Украину с помощью Механизма гражданской защиты ЕС.

Экономическая правда