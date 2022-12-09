Цены на нефть выросли в пятницу после аварии в США, но падают в недельном измерении

Цены на нефть выросли в пятницу, поскольку закрытие основного нефтепровода из Канады в США нарушило поставки, но в недельном измерении нефть теряет в цене из-за опасений относительно замедления роста мирового спроса.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent стоили 76,73 доллара за баррель, поднявшись на 58 центов, или на 0,76%, по состоянию на 07:16 по Гринвичу, после падения на 1,3% в четверг.

Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 52 цента, или на 0,73%, до 71,98 доллара за баррель, после падения на 0,8% ниже на предыдущей сессии.

Причины изменения цен

Новости об аварии, закрывшей канадский трубопровод Keystone канадской TC Energy в США, вызвали кратковременное ралли в четверг.

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Более 14 000 баррелей сырой нефти вылилось в Канзасе - это один из крупнейших разливов нефти в США почти за десятилетие.

При этом цены на нефть демонстрируют самое большое недельное падение за последние месяцы, поскольку трейдеры ожидают, что пройдет некоторое время, прежде чем Китай ослабит контроль над COVID, что скажется на спросе.

По словам экономистов, рост заболеваемости, вероятно, будет подавлять экономический рост Китая в ближайшие несколько месяцев, что приведет к отскоку только позже в 2023 году.

Также негативным моментом является то, что экономика США направляется к короткой и неглубокой рецессии в следующем году, по мнению экономистов, опрошенных Reuters, которые единогласно ожидают, что Федеральная резервная система США пойдет на менее значительное повышение процентной ставки на 50 б.п. 14 декабря.

Европейский центральный банк также, вероятно, поднимет свою депозитную ставку на 50 б.п. на следующей неделе до 2%, свидетельствует еще один опрос Reuters.

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