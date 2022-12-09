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ПриватБанк возобновил работу банкоматов в освобожденном Волчанске

Пятница, 9 декабря 2022, 10:50 - Алексей Павлыш

Государственный ПриватБанк первым возобновил работу банкоматов в освобожденном Волчанске (Чугуевский район Харьковской области).

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

"Волчанскую громаду освободили от российских оккупантов во время контрнаступления ВСУ в сентябре. Но много "сюрпризов" оставили после себя оккупанты - минировали не только растяжками, но и дистанционно. Саперные бригады неутомимо работали по Чугуевскому району чтобы восстановить критическую инфраструктуру", - говорится в сообщении

"И хотя до сих пор продолжаются обстрелы Волчанска, а большая половина дорожного покрытия разрушена, сегодня состоялась первая с момента деоккупации "загрузка" банкоматов", - заявил директор Северо-Восточного макрорегионального управления Андрей Терещенко.

"Сейчас ПриватБанк первый и единственный, кто смог доставить наличные в банкоматы Волчанска", - добавил он.

Восстановлена работа банкоматов Волчанска по адресам: ул.Соборная, 68, и ул. Шевченко, 28.

Экономическая правда

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