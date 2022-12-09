В Киеве и области, в Днепропетровской и Одесской областях продолжаются экстренные отключения – ДТЭК

В Киеве и Киевской области, на Днепроперовщине и Одесской области с утра 9 декабря происходят экстренные отключения света.

Об этом сообщает компания ДТЭК.

"В Киеве происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют! Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию", - говорится в сообщении "ДТЭК Киевские электросети".

"В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.

Графики стабилизационных отключений сейчас не действуют!", - такие сообщения опубликовали "ДТЭК Одесские электросети" и "ДТЭК Днепровские электросети" и и "ДТЭК Киевские Региональные Электросети".

Экономическая правда