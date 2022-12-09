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США ввели санкции против десятков компаний за торговлю иранской нефтью

Пятница, 9 декабря 2022, 09:20 - Украинская правда

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против сети международных компаний во главе с турецким бизнесменом Ситки Аяна, которые торговали иранской нефтью в обход международного эмбарго.

Источник: Госдеп США, Минфин США

Дословно: "В партнерстве с высокопоставленными чиновниками IRGC-QF сеть компаний Аяна способствовала поставкам иранской нефти в Китайскую Народную Республику и Россию".

"Компании Аяна заключали международные контракты с иностранными покупателями на продажу иранской нефти, организовывали поставки нефти и помогали отмывать доходы, скрывая иранское происхождение продукции, а также то, что выгоду от этого получали Корпус стражей исламской революции - Силы Qods".

Детали: Кроме Аяна, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в подсанкционный перечень еще четырех физических и 26 юридических лиц, а также заблокировало имущество одного судна, связанного с операциями в обход санкций.

Украинская правда

США санкции Иран нефть
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