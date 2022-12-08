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YASNO: на левом берегу Киева немного лучше со светом, впереди потепление – это поможет

Четверг, 8 декабря 2022, 20:25 - Алексей Павлыш

На левом берегу Киева ситуация с ограничениями электроэнергии стала немного лучше. Впереди потепление - это должно энергетикам немного помочь, потому что количество локальных аварий растет ежедневно.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Плохих новостей нет, и это уже хорошо. Киев проживает сегодняшний день с ограничениями на уровне вчерашних. На левом, по свидетельствам коллег, ситуация стала немного лучше. Коллеги придумали определенное решение, которое позволило увеличить объем передаваемой электроэнергии.

И когда говорю "коллеги" на этот раз, имею в виду энергетиков, местную власть и всех, кто имеет отношение к этой отрасли. Все работают максимально слаженно на результат, и это изрядно радует", - написал Коваленко.

Он добавил, что впереди потепление - это должно "нам всем немножко помочь", потому что количество локальных аварий растет ежедневно.

Экономическая правда

Киев энергетика
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