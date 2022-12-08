Tesla сокращает смены на заводе в Шанхае и откладывает найм новых сотрудников – СМИ

Автопроизводитель Tesla сократит производственные смены на своем заводе в Шанхае уже в понедельник и отложила прием на работу некоторых новых сотрудников - спрос на электромобили компании в Китае не соответствует ожиданиям.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам людей, которые попросили не называть их имен, поскольку эта информация не является публичной, завод будет работать в две смены по 9 с половиной часов в день, по сравнению с двумя сменами по 11 с половиной часов сейчас.

Согласно графику, с которым ознакомилось агентство, изменение в графике запланировано на понедельник, хотя в него могут быть внесены некоторые коррективы в последний момент.

По словам источников Bloomberg, сокращение рабочих дней приведет к уменьшению ежемесячной заработной платы для производственного персонала.

Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщило, что Tesla планирует сократить производство в этом месяце на заводе в Шанхае на всех производственных линиях Model Y и Model 3 примерно на 20%.

Представитель Tesla заявил, что это "неправда", что автопроизводитель планирует сократить производство, не уточняя деталей.

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Отдельно, по словам других источников, процесс адаптации некоторых новых сотрудников был приостановлен.

Некоторые работники, которые должны были начать работу в ноябре, в том числе в аккумуляторных цехах Tesla и на сборочных линиях, были проинформированы компанией о том, что даты их начала работы будут перенесены.

Один из собеседников рассказал, что рекрутер Tesla сказал им, чтобы они были готовы начать работу после китайского Нового года, который приходится на конец января, потому что сейчас нет острой потребности в большем количестве рабочих.

Представитель Tesla в Китае отказался от комментариев в четверг.

Tesla в настоящее время сталкивается с более жесткой конкуренцией со стороны местных производителей электромобилей на крупнейшем в мире автомобильном рынке.

Недавнее снижение цен и стимулирующие предложения свидетельствуют о том, что спрос не успевает за растущим предложением после модернизации завода, которая увеличила мощность примерно до 1 миллиона автомобилей в год, пишет Bloomberg.

Экономическая правда