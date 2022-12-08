Цены на нефть восстанавливаются после падения до минимумов 2022 года

Нефть восстанавливается в четверг после резкого падения, когда фьючерсы на Brent и WTI падали до минимумов в 2022 году - ниже 75 долларов за баррель.

Об этом пишет Reuters.

Цены начали восстанавливаться на фоне надежд, что ослабление COVID-ограничений в Китае возродит спрос, и из-за признаков того, что некоторые танкеры с российской нефтью были задержаны после того, как вступило в силу ограничение цен G7.

В среду Китай объявил о самых радикальных изменениях в своем решительном режиме борьбы с COVID-19 с момента начала пандемии, в то время как по меньшей мере 20 нефтяных танкеров столкнулись с задержками при переходе в Средиземное море из российских черноморских портов.

Нефть марки Brent подорожала на 69 центов, или на 0,9%, до 77,86 доллара за баррель к 14:45 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 1,42 доллара, или на 2%, до 73,43 доллара.

В среду цены на нефть марки Brent и американскую нефть достигли минимумов 2022 года, потеряв все максимумы, достигнутые после того, как вторжение России в Украину обострило худший мировой кризис энергоснабжения за последние десятилетия и привело к тому, что нефть приблизилась к своему историческому максимуму в 147 долларов США.

Западные чиновники ведут переговоры с турецкими коллегами по решению проблемы очередей на танкерах, заявил в среду представитель британского казначейства, после того, как 5 декабря "Большая семерка" и Европейский Союз ввели новые ограничения, направленные на экспорт российской нефти.

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Экономическая правда