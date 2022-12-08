Ахметов заявил, что он "не олигарх" и помогает Украине "гораздо больше, чем кто-либо другой"

Самый богатый украинец Ринат Ахметов не считает себя олигархом, раскритиковав "закон об олигархах", а также заявил, что помогает Украине во время войны "гораздо больше, чем кто-либо другой".

Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

По данным Forbes, состояние Ахметова упало с 7,6 млрд долларов до 4,3 млрд долларов с момента вторжения РФ в Украину в феврале.

В 2012 году, до оккупации РФ Крыма и начала войны на востоке Украины, где Ахметов имел многочисленные активы, журнал оценивал его состояние в 16 миллиардов долларов.

"Потери в значительной степени связаны с разрушением и захватом Россией его широкой сети электростанций, металлургических заводов, угольных шахт и сельскохозяйственных предприятий. Наиболее заметными были два его огромных металлургических завода в портовом городе Мариуполь, включая "Азовсталь", где украинские военные держали оборону против войск РФ", - пишет WP.

Газета напоминает, что миллиардер подал иск против России на сумму до 20 миллиардов долларов в Европейский суд по правам человека.

Издание пообщалось с более чем двумя десятками нынешних и бывших украинских и американских чиновников, аналитиков и других спикеров - почти все согласились, что доминирующая власть олигархов в украинской жизни уменьшилась.

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"Собеседники ссылались на огромные потери от войны, растущее давление со стороны правительства и энергичное население, которое больше не желает терпеть политику прошлого. Они заявили, что это может дать Украине возможность восстановить послевоенное общество, которое является более демократичным, менее коррумпированным и более экономически диверсифицированным", - говорится в статье.

Ринат Ахметов в общении с The Washington Post через WhatsApp заявил, что также поддерживает диверсификацию экономики.

"Отвечая на вопрос о своем видении Украины после войны, он призвал к "новому плану Маршалла" с сотнями миллиардов долларов инвестиций и страны, переделанной по образу и подобию Запада, а не России", - пишет WP.

"Цель - построить новую, сильную и европейскую Украину, члена [Европейского Союза], с сильными институтами, верховенством права, четкими антикоррупционными правилами, демократической политической системой и справедливым отношением к гражданам", - заявил Ахметов, который отказался от личного интервью, но ответил на письменные вопросы.

"Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным путем, которому следуют все развитые страны, а не с помощью популистских законов", - сказал Ахметов в интервью The Post, говоря о "законе об олигархах".

"Ни в США, ни в ЕС нет закона об "олигархах", который бы позволял составлять незаконные списки неугодных во внесудебном порядке. Вместо этого у них действует закон о лоббизме", - добавил он.

Ахметов также не впервые публично не соглашается с тем, что его называют олигархом.

"Я не олигарх, - сказал он в интервью The Post. "Я никогда не был и не собираюсь быть олигархом. Я крупнейший частный инвестор, работодатель и налогоплательщик в Украине", - сказал он.

Ахметов заявил, что не покидал Украину с начала вторжения РФ 24 февраля и живет в Киеве.

"Он также стал крупнейшим в Украине частным донором, предоставил военной и гуманитарной помощи на сумму более 100 миллионов долларов - от беспилотников до продуктов питания. Большинство других олигархов также громко и публично выражали свою патриотическую поддержку Украине и Зеленскому.

Некоторые критики говорят, что Ахметов пытается искупить свои действия в 2014 году, когда он сначала не определился со своей позицией после того, как Россия оккупировала Крым и территории на востоке Украины. В конце концов, он поддержал Украину", - добавляет издание.

Отвечая на упреки, что он должен делать еще больше, Ахметов сказал: "Больше всего пострадал мой бизнес. Возможно, это не совсем скромно с моей стороны, но я помогаю гораздо больше, чем кто-либо другой, и я не собираюсь останавливаться".

Экономическая правда