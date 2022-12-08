В Беларуси евро исключили из корзины валют: доля российского рубля вырастет до 60%

Нацбанк Беларуси исключил евро из корзины валют (с 12 декабря) - его долю заменили российским рублем.

Об этом пишет "Наша Ніва" со ссылкой на заявление Центробанка РБ.

В Нацбанке Беларуси объяснили исключение евро из валютной корзины увеличением объемов внешней торговли с РФ и Китаем и расширением использования валют этих стран во внешнеторговых операциях, а также одновременным сокращением торговли со странами ЕС и расчетов в евро.

"В этих условиях изменилась структура торговых операций ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа". Произошел рост объемов операций с российским рублем и их доли в общем объеме операций фондового рынка при одновременном уменьшении объема и удельного веса операций с евро", - заявили в Центробанке.

После исключения евро из корзины валют доля российского рубля займет 60%, доллара - 30%, китайского юаня - 10%.

С 15 июля 2022 года корзина валют была такой: российский рубль - 50%, доллар - 30%, евро - 10%, китайский юань - 10%.

"В то же время торги евро на белорусской валютно-фондовой бирже будут продолжаться, а официальный курс белорусского рубля к евро будет определяться на основе информации о кросс-курсе евро к доллару на международных финансовых рынках", - заявили в регуляторе.

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Экономическая правда