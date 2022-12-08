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Киевсовет принял бюджет столицы на 2023 год: доходы и расходы сократили

Четверг, 8 декабря 2022, 16:08 - Анастасия Жарикова

Киевский городской совет в четверг, 8 декабря, принял бюджет столицы на 2023 год, его поддержали 96 депутатов

Об этом сообщает пресс-служба КМР.

Также депутаты одобрили изменения в Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2023 года.

Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 66,3 млрд. грн. Расходы – 65,6 млрд.

Для сравнения, в бюджете на 2022 год были запланированы доходы в сумме 69 млрд грн и расходы – 67 млрд грн.

Отмечается, что наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, по которым:

  • налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 30,6 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий составляет 4,2 млрд грн (меньше показателя 2022 года);
  • местные налоги – 18 млрд грн;
  • внутренние налоги на товары и услуги – 2,6 млрд. грн.;
  • неналоговые поступления – 2,3 млрд грн.

Бюджетом предусмотрено финансирование:

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  • сферы образования (23 млрд грн – 35% всех расходов);
  • транспорта и дорожного хозяйства (12,4 млрд грн – 19%);
  • социальной защиты (6,5 млрд грн – 10%);
  • здравоохранения – 6,1 млрд грн (9%);
  • ЖКХ – 5 млрд грн (8%);
  • культуры и искусства – 1,4 млрд грн (2%);
  • физической культуры и спорта – 1,2 млрд грн (2%).

"В 2023 году мероприятия Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы будут сосредоточены на обеспечении надлежащей работы критической инфраструктуры, сохранении стабильной социальной ситуации в городе и восстановлении разрушенных объектов", – добавили в Киевсовете.

Следует отметить, что в бюджете на 2022 год были запланированы доходы в сумме 69 млрд грн и расходы – 67 млрд грн.

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