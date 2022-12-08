Киевсовет принял бюджет столицы на 2023 год: доходы и расходы сократили
Киевский городской совет в четверг, 8 декабря, принял бюджет столицы на 2023 год, его поддержали 96 депутатов
Об этом сообщает пресс-служба КМР.
Также депутаты одобрили изменения в Программу экономического и социального развития города на 2021-2023 годы в части 2023 года.
Доходы бюджета Киева на следующий год запланировали в сумме более 66,3 млрд. грн. Расходы – 65,6 млрд.
Для сравнения, в бюджете на 2022 год были запланированы доходы в сумме 69 млрд грн и расходы – 67 млрд грн.
Отмечается, что наибольший удельный вес доходов составляют налоговые поступления, по которым:
- налог на доходы физических лиц запланирован в сумме 30,6 млрд грн;
- налог на прибыль предприятий составляет 4,2 млрд грн (меньше показателя 2022 года);
- местные налоги – 18 млрд грн;
- внутренние налоги на товары и услуги – 2,6 млрд. грн.;
- неналоговые поступления – 2,3 млрд грн.
Бюджетом предусмотрено финансирование:
- сферы образования (23 млрд грн – 35% всех расходов);
- транспорта и дорожного хозяйства (12,4 млрд грн – 19%);
- социальной защиты (6,5 млрд грн – 10%);
- здравоохранения – 6,1 млрд грн (9%);
- ЖКХ – 5 млрд грн (8%);
- культуры и искусства – 1,4 млрд грн (2%);
- физической культуры и спорта – 1,2 млрд грн (2%).
"В 2023 году мероприятия Программы экономического и социального развития города Киева на 2021-2023 годы будут сосредоточены на обеспечении надлежащей работы критической инфраструктуры, сохранении стабильной социальной ситуации в городе и восстановлении разрушенных объектов", – добавили в Киевсовете.
Следует отметить, что в бюджете на 2022 год были запланированы доходы в сумме 69 млрд грн и расходы – 67 млрд грн.