НБУ считает базовым сценарием дефицит электроэнергии до 25%, но изучает и два худших

НБУ рассматривает несколько сценариев в контексте усиления энерготеррора РФ - во всех трех вариантах есть общие последствия: снижение и ухудшение показателя экономической активности, более высокая инфляция, чем предполагалось в октябре.

Об этом на пресс-брифинге заявил глава НБУ Андрей Пышный, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Нацбанк допускает ухудшение макропрогноза из-за новых обстрелов Россией энергоинфраструктуры.

"По сравнению с октябрем риск периодических массовых обстрелов энергетической инфраструктуры усилился. Сейчас рассматривается несколько сценариев", - рассказал глава НБУ.

По словам Пышного, в первый сценарий заложено продолжение энергетического террора, но очень успешная защита воздушного пространства Украины и объектов критической инфраструктуры.

В то же время сценарий дефицита электроэнергии не должен превышать 25% - этот сценарий является базовым.

При этом второй сценарий предусматривает медленное восстановление и более глубокое повреждение инфраструктуры - в такой ситуации дефицит растет. А третий сценарий, по его словам, - масштабные перебои в энергосистеме.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда