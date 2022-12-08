В Херсоне 60% абонентов уже с теплом – "Нафтогаз"

В Херсоне 60% абонентов, которые получают теплоснабжение от местной ТЭЦ, уже с теплом.

Об этом сообщили в "Нафтогазе".

Коммунальные службы города продолжают чинить сети, чтобы подать отопление и в остальные дома.

"Несмотря на обстрелы и постоянные перебои с электроэнергией, специалисты титаническими усилиями возвращают тепло в деоккупированный Херсон. Все они ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем, ведь объекты энергетической инфраструктуры, как известно, под особым прицелом врага.

Понимая масштаб разрушений сетей и общую ситуацию в городе, я могу утверждать, что это героический труд. Спасибо всем специалистам, в частности работникам Нафтогаз Тепло, которые сегодня возвращают жизнь освобожденному городу. Ваш вклад очень важен", - заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

В "Нафтогазе" объяснили, что из-за значительных разрушений сетей в большинстве микрорайонов города крайне трудно восстановить поставки сразу во все дома, но "коммунальные службы города работают над подачей тепла 24/7".

"Спасибо за содействие Херсонской ОВА, которая способствовала процессу запуска теплоносителя. Сейчас основная работа ложится на плечи коммунальных служб, которые отвечают за ремонт сетей и обеспечивают подачу тепла в дома жителей", - добавил Чернышов.

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Экономическая правда