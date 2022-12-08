Жить на работе: Маск сделал в штаб-квартире Twitter "отель" для сотрудников

Илон Маск, с недавних пор глава и владелец социальной платформы Twitter, расположил в штаб-квартире компании в Сан-Франциско кровати для сотрудников, которые перерабатывают.

Об этом сообщает BBC.

В распоряжение ВВС попали фотографии офисных помещений Twitter, которые были переоборудованы под спальни. На одном из снимков можно увидеть комнату с двуспальной кроватью, шкафом и тапочками.

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Бывший работник сказал, что новый глава Twitter Илон Маск остается в штаб-квартире все время с тех пор, как приобрел компанию. Сам Маск написал в твите, который впоследствии удалил, что будет работать и спать в офисе "пока проблемы в компании не будут решены".

Сенатор от штата Калифорния Скотт Винер в комментарии BBC заявил, что Маск "заставляет их [работников] спать в Twitter. ... Понятно, что он на самом деле не заботится о людях. Он не заботится о людях, которые работают на него".

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Такому "отелю" предшествовал ультиматум от Маска к работникам компании: в ноябре он потребовал от сотрудников обязаться работать в высокоинтенсивном режиме, или принять предложение увольнения из компании с компенсацией. После этого сотни работников уволились.

Сейчас Департамент строительной инспекции Сан-Франциско подтвердил, что расследует потенциальные нарушения строительных норм после жалобы. Зато Маск заявил, что город атакует компании за предоставление кроватей "уставшим работникам".