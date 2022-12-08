Курс валют на 8 декабря: гривня несколько укрепилась в кассах банков



В четверг, 8 декабря, гривня продолжила медленно укрепляться против доллара, наличные курсы в кассах банков несколько снизились.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 12:10 курс доллара на "черном рынке" составлял 39,79 - 39,91 грн, а в среду, 7 декабря, колебался на уровне 39,80 - 40,04 грн.

Что касается "черного" курса гривни к евро, на это же время курс составлял 41,39 - 41,70 грн. Для сравнения, в среду курс колебался на уровне 41,34 - 41,68 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 39,725 - 40,2 грн (курс на 7 декабря - 39,8 - 40,3 грн);

Евро - 41,0 - 41,8 грн (курс на 7 декабря - 41,0 - 41,87 грн).

В разрезе банков наличные курсы следующие:

Приватбанк - 39,25 - 39,75 грн;

Ощадбанк - 39,85 - 40,45 грн;

Укрэксимбанк - 39,75 - 40,25 грн;

Райффайзен - 39,8 - 40,2 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 37,45 грн за доллар, в Ощаде - 37,12 грн, в Универсал Банке (monobank) - 37,44 грн.