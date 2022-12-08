В ноябре правительство перечислило местным бюджетам почти 10 миллиардов
В ноябре местные бюджеты получили 9,9 млрд гривен трансфертов из государственного бюджета.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В целом с начала года на 1 декабря местным бюджетам Кабмин перечислил 123,4 млрд грн, что составляет 75.9% от предусмотренных росписью ассигнований, в частности:
- базовую дотацию – 14,9 млрд грн;
- образовательная субвенция – 88,6 млрд грн.
"Также в распоряжении органов местного самоуправления ежемесячно остается реверсная дотация в объеме 899 млн. грн., которая не перечисляется в государственный бюджет в условиях военного времени", – добавили в Минфине.
Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду за январь – ноябрь 2022 увеличились на 90,1 млрд грн и по состоянию на 1 декабря составляют 146,5 млрд гривен.
В министерстве отметили, что остатки средств увеличились во всех регионах Украины. За счет них органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.
Экономическая правда