Украинцы в ноябре больше тратили на электронику и снимали наличные из-за терминалов на кассах
Несмотря на перебои с электроснабжением из-за российских обстрелов, украинцы в ноябре платили карточками через терминалы Приватбанка за покупку электроники и бытовой техники на 15% больше, чем в октябре.
Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.
Члена правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев пояснил, что ощутимый рост покупок техники до 3,8 млрд грн обусловлен традиционным периодом распродаж "черной пятницы".
Наиболее популярными товарами луны стали павербанки и другая техника для автономного энергообеспечения.
Также в прошлом месяце украинцы больше тратили на горючее – оплаты картами на АЗС по сравнению с октябрем выросли на 7,6% до 2,7 млрд грн.
Вместо этого меньше тратили с карточек на:
- еду (-9,6%, 22,1 млрд грн);
- лекарства (-4%, 3,1 млрд грн);
- кафе и рестораны (-12,4%, 3,1 млрд. грн.).
Кроме этого, в условиях перебоев с электроэнергией набирает популярность снятие наличных денег на кассе.
"За ноябрь из-за торговых терминалов ПриватБанка украинцы получили наличные на кассах торговых точек на 43% больше по сравнению с октябрем на сумму 2,3 млрд грн. За последний месяц этой услугой воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев, средняя сумма полученной наличности в кассах немного превышает 1,5 тыс грн", – привели данные в банке.
В целом из-за аварийных перебоев с электричеством объемы оплат покупок картами в ноябре были меньше, чем в октябре на 5,1% (51 млрд грн).
Экономическая правда