Украинцы в ноябре больше тратили на электронику и снимали наличные из-за терминалов на кассах

Несмотря на перебои с электроснабжением из-за российских обстрелов, украинцы в ноябре платили карточками через терминалы Приватбанка за покупку электроники и бытовой техники на 15% больше, чем в октябре.

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

Члена правления банка по вопросам малого и среднего бизнеса Евгений Заиграев пояснил, что ощутимый рост покупок техники до 3,8 млрд грн обусловлен традиционным периодом распродаж "черной пятницы".

Наиболее популярными товарами луны стали павербанки и другая техника для автономного энергообеспечения.

Также в прошлом месяце украинцы больше тратили на горючее – оплаты картами на АЗС по сравнению с октябрем выросли на 7,6% до 2,7 млрд грн.

Вместо этого меньше тратили с карточек на:

еду (-9,6%, 22,1 млрд грн);

лекарства (-4%, 3,1 млрд грн);

кафе и рестораны (-12,4%, 3,1 млрд. грн.).

Кроме этого, в условиях перебоев с электроэнергией набирает популярность снятие наличных денег на кассе.

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"За ноябрь из-за торговых терминалов ПриватБанка украинцы получили наличные на кассах торговых точек на 43% больше по сравнению с октябрем на сумму 2,3 млрд грн. За последний месяц этой услугой воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев, средняя сумма полученной наличности в кассах немного превышает 1,5 тыс грн", – привели данные в банке.

В целом из-за аварийных перебоев с электричеством объемы оплат покупок картами в ноябре были меньше, чем в октябре на 5,1% (51 млрд грн).

Экономическая правда