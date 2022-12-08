В энергосистеме сохраняется значительный дефицит - Укрэнерго

На 11:00 четверга из-за повреждений от российских ракетных ударов по электростанциям и высоковольтной сети в системе сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

Об этом сообщила пресс-служба оператора системы передачи Укрэнерго.

Отмечается, что оператор довел для облэнерго лимиты потребления электроэнергии.

"Уже утром в нескольких областях превышены лимиты потребления и применен режим аварийных отключений", - сообщил оператор.

Кроме того, ситуацию в энергосистеме осложняют погодные условия: во многих регионах на западе страны мороз, дождь со снегом и сильные порывы ветра, которые вызывают обледенение проводов и их повреждение.

Сейчас самая сложная ситуация сохраняется в восточном регионе. Вечером в среду российские оккупанты снова осуществили массированный артиллерийский обстрел ряда районов. "Там, где позволяет ситуация, проводится обследование состояния электросетей. После получения допуска от военных будут начаты ремонтные работы", - отметили в Укрэнерго.

Сейчас круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы в Киевской и Одесской областях. В Одессе продолжается процесс запитки бытовых потребителей по резервным схемам.