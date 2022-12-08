Нефть подорожала на фоне ослабления ковидных ограничений в Китае и риска рецессии экономики США

Нефть подорожала после падения в течение четырех дней подряд, поскольку инвесторы взвешивали влияние шагов Китая по смягчению антиковидных мер против риска замедления экономики США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как изменились цены

WTI с поставкой в январе подорожала на 1,3% до 72,93 долл. за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже в 7:32 утра в Лондоне.

На европейской бирже ICE Futures цена Brent с расчетами за февраль выросла на 1,1% до 78,03 долл. за баррель.

Причины роста цен

Нефть West Texas Intermediate поднялась до 73 долл. за баррель после падения более чем на 11% в течение предыдущих четырех сессий, поскольку ряд банков США забили тревогу по поводу возможной рецессии. Эти беспокойства были смягчены положительными сигналами со стороны Китая, отменяющего ограничение Covid для увеличения потребления энергии.

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Агентство отмечает, что в этом месяце нефть подешевела, поскольку центральные банки ужесточают монетарную политику, а макроэкономические прогнозы ухудшаются.

Новые ограничения на российскую нефть, направленные на наказание Москвы за войну в Украине, не привели к существенным перебоям в торговле, хотя блокирование нефтяных танкеров в водах Турции растет. Кроме того, рыночная ликвидность уменьшается по мере приближения конца года.