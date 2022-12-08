Ряд западных чиновников обвиняют Турцию в срыве поставок нефти - СМИ

Западные чиновники обвинили Турцию в срыве поставок нефти из Черного моря - они утверждают, что не было никаких оснований для блокирования движения через проливы Босфора и Дарданеллы.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на слова неназванных западных чиновников, привлеченных к разработке потолка цен на российскую нефть.

Сейчас по меньшей мере 22 танкера с нефтью не могут пересечь турецкие воды из-за опасений Анкары, что поставки могут быть незастрахованными. Такие опасения возникли из-за правил, которые запрещают танкерам с российской нефтью получить доступ к европейскому морскому страхованию, если нефть не продается в пределах установленного потолка - по цене 60 долл за баррель или ниже.

Однако два западных чиновника заявили, что суда, большинство из которых загружены нефтью из Казахстана, а не России, должны быть пропущены.

"Похоже, что все, кроме одного из примерно 20 загруженных танкеров, ожидающих пересечения проливов, перевозят нефть казахстанского происхождения", - сказал один из собеседников издания. "Эти грузы не будут подпадать под ограничения цены при любом сценарии, и не должно быть никаких изменений в статусе их страхования от казахстанских поставок в предыдущие недели или месяцы".

Нефть, добытая в Казахстане, экспортируется по трубопроводу через Россию в порты на черноморском побережье РФ, где она загружается на танкеры для поставки через Турецкие проливы в Средиземное море. Такое движение не ограничено западными санкциями против России.

Турция заявила, что ограничение цен G7 увеличило риски незастрахованных судов в ее водах и попросила, чтобы все танкеры с нефтью, пересекающие турецкие проливы, доказали, что они имеют действительную страховку для покрытия таких инцидентов, как разливы нефти и столкновения судов.

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Клуб P&I, который обеспечивает страхование для 90% предприятий отрасли, заявила, что не может выполнить это требование. Запрос Турции потребует от P&I гарантировать покрытие, даже если выяснится, что судно нарушило санкции, говорится в сообщении.

Западные чиновники выступили в защиту механизма ограничения цен и заявили, что требование Турции о дополнительных гарантиях от грузоотправителей не является необходимым, независимо от того, является ли груз российским или казахстанским.

"Политика ограничения цен не требует от судов искать уникальные страховые гарантии для каждого отдельного рейса, как того требует Турция. Эти перебои являются результатом правления Турции, а не политики ограничения цен", - сказал чиновник, причастный к ограничению цен.

Во вторник Министерство финансов Британии заявило, что Британия, США и ЕС тесно сотрудничают с турецкими властями для достижения урегулирования.

Напоминаем:

Около 19 танкеров с сырой нефтью российского происхождения застряли в территориальных водах Турции, ожидая разрешения на пересечение турецких вод после введения "Группой семи" и Европейским Союзом предельной цены на морскую нефть из РФ.