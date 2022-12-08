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В ноябре существенно сократилось количество небанковских финансовых учреждений

Четверг, 8 декабря 2022, 10:38 - Анастасия Жарикова

В ноябре участников небанковского финансового рынка стало меньше – 51 участник исключили из реестра, в то время как включили в него только одного страховщика.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Количество банков предыдущего месяца не изменилось, оно по-прежнему составляет 67.

Но из реестров исключили 51 небанковское финансовое учреждение, среди них добровольно:

  • 17 финансовых компаний;
  • 1 страховщик;
  • 1 ломбард,
  • 7 кредитных союзов.

Еще 16 финансовых компаний, 6 страховщиков, 2 ломбарда и 1 лизинговая компания – принудительно.

Относительно аннулирования лицензий, 21 финансовой компании, одного страховщика, одного ломбарда и шести кредитных союзов все лицензии аннулированы добровольно (на основании поданных ими заявлений), а 17 финансовым компаниям, семи страховщикам и трем ломбардам – принудительно (как мера влияния).

По состоянию на 30 ноября на небанковском рынке работали:

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  • 117 страховщиков non-life (в октябре – 124);
  • 13 life-страховщиков (количество не изменилось);
  • 187 ломбардов (в октябре – 190);
  • 166 кредитных союзов (было 173);
  • 103 лизинговые компании (было 104);
  • 806 финансовых компаний (было 839);
  • 63 страховых брокера (было 62);
  • 67 коллекторских компаний (количество не изменилось).
 
НБУ

Экономическая правда

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