В ноябре существенно сократилось количество небанковских финансовых учреждений

В ноябре участников небанковского финансового рынка стало меньше – 51 участник исключили из реестра, в то время как включили в него только одного страховщика.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Количество банков предыдущего месяца не изменилось, оно по-прежнему составляет 67.

Но из реестров исключили 51 небанковское финансовое учреждение, среди них добровольно:

17 финансовых компаний;

1 страховщик;

1 ломбард,

7 кредитных союзов.

Еще 16 финансовых компаний, 6 страховщиков, 2 ломбарда и 1 лизинговая компания – принудительно.

Относительно аннулирования лицензий, 21 финансовой компании, одного страховщика, одного ломбарда и шести кредитных союзов все лицензии аннулированы добровольно (на основании поданных ими заявлений), а 17 финансовым компаниям, семи страховщикам и трем ломбардам – принудительно (как мера влияния).

По состоянию на 30 ноября на небанковском рынке работали:

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117 страховщиков non-life (в октябре – 124);

13 life-страховщиков (количество не изменилось);

187 ломбардов (в октябре – 190);

166 кредитных союзов (было 173);

103 лизинговые компании (было 104);

806 финансовых компаний (было 839);

63 страховых брокера (было 62);

67 коллекторских компаний (количество не изменилось).

НБУ

Экономическая правда