Некоторые страны ЕС требуют изменить санкции в отношении российского продовольствия - СМИ

Ряд стран-членов ЕС призывают пересмотреть санкции блока против РФ и сделать исключения для поставок российской агропродукции более четкими, якобы действующие правила задерживают поставки в бедные страны.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на позиционный документ в распоряжении редакции.

Согласно документу, Германия, Франция и Нидерланды являются одними из стран, которые призывают Европейскую комиссию внести поправку, уточняющую санкции в отношении экспорта продовольствия из России.

Хотя Еврокомиссия ранее предоставила рекомендации странам ЕС, согласно которым операции с российским зерном и удобрениями, правительства и транспортные операторы заявили, что они недостаточно четкие, чтобы гарантировать правовую защиту.

"Текущая правовая ситуация способствует критике того, что санкции препятствуют торговле продовольствием и удобрениями", - говорится в документе. Среди подписантов также есть Испания, Бельгия и Португалия.

В документе утверждается, что грузы иногда задерживаются в европейских портах дольше, чем это необходимо, поскольку компании опасаются участвовать в сделках с российскими группами, которые принадлежат лицам, находящимся под санкциями. Например - производители аммиака "Тольяттиазот" российского олигарха Дмитрия Мазепина и "Минудобрения" олигарха Аркадия Ротенберга.

Финансовые учреждения, страховщики, транспортники и оптовики неохотно участвуют в коммерческих сделках по экспорту российских продуктов питания и удобрений, нарушая цепи поставок, говорится в документе.

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Еврокомиссия, в свою очередь, настаивает на том, что санкции не были направлены на торговлю сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, в частности пшеницей и удобрениями.

Государства-члены ЕС, разработавшие обращение, указали на соглашение, заключенное при посредничестве ООН на поставку десятков тысяч тонн удобрений от российского "Уралхима", которые были задержаны в портах ЕС.

"Это препятствует нашим утверждениям относительно инициатив ЕС и стран-членов по содействию продовольственной безопасности и, особенно, наших инициатив по кризису с удобрениями", - говорится в документе.