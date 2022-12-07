Левый берег Киева получает лишь 30% потребностей в свете - Yasno

Жители левого берега Киева получают лишь 30% потребностей в электроэнергии, ведь ремонт одного из коммунальных объектов генерации до сих пор продолжается.

Об этом сообщил гендиректор компании Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

По его словам, сейчас обеспечивается около 70% потребностей жилых домов в Киеве, но сейчас в столице продолжают действовать экстренные отключения. Возможное максимальное потребление в городе при этом выросло на 7% по сравнению со вчерашним днем.

"Отдельно вспомню левобережный Киев. Здесь бытовые клиенты получают лишь до 30% от потребностей, потому что до сих пор ведется ремонт одного из коммунальных объектов генерации", - отметил Коваленко. "В то же время сети от других источников генерации перегружены и не могут передать достаточно энергии на левобережные районы. К сожалению, пока сроки восстановления нам не известны".

Он добавил, что сейчас также случается много локальных аварий. На это есть три причины:

Не срабатывает автоматика: автоматика в части трансформаторных подстанций может выдать ошибку при включении определенной очереди, в результате чего жители дальше находятся без света, и их нужно подключать их вручную. Ситуацию усугубляет погода;

Растет количество других аварий: система не рассчитана на такое большое количество включений и отключений;

Отложенный спрос: сразу после длительных отключений потребление в разы возрастает.

В то же время, отмечает Коваленко, две из этих причин связаны с пользованием, поэтому он призвал "очень ответственно относиться к своим привычкам использования электроэнергии".