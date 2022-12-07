Балансодержатели 450 домов Киева будут самостоятельно отключать свет – ДТЭК

"ДТЭК Киевские электросети" по распоряжению КГГА добавил в график отключений еще 454 жилых домов Киева: эти дома будут отключать собственноручно их балансодержатели.

Об этом сообщает группа ДТЭК в Telegram.

"По распоряжению КГГА ДТЭК Киевские электросети добавил в график отключений еще 454 жилых домов Киева.

Эти дома будут отключать собственноручно их балансодержатели - энергетики ЖСК и управляющих компаний", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самостоятельное ограничение электроснабжения со стороны балансодержателей домов позволит уменьшить количество и продолжительность отключений для всех киевлян.

"Во время экстренных или стабилизационных отключений вместе с объектами критической инфраструктуры под отключение не попадали и жилые дома, питающиеся от тех же электролиний", - пояснили в ДТЭК.

Так, ДТЭК Киевские электросети совместно с КГГА предложил ЖСК самостоятельно ограничивать электроснабжение в таких домах в соответствии с графиками - их можно найти на сайте.

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"Ответственность за своевременное отключение и восстановление электроснабжения домов несут в первую очередь энергетики ЖСК и их управляющих компаний", - добавили в ДТЭК.

Экономическая правда

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