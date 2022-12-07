Фирма соратника Путина захватила 400 тысяч акров сельхозугодий 3 украинских агрохолдингов – WSJ

Александр Ткачев AP

Семейная компания бывшего министра сельского хозяйства РФ и давнего соратника Путина Александра Ткачева захватила сельскохозяйственные угодья трех украинских агрохолдингов площадью 400 тысяч акров (более чем вдвое превышает площадь Нью-Йорка) на территориях, которые РФ оккупировала после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на руководителей украинских предприятий, а также на данные украинской разведки и прокуратуры.

Газета подчеркивает, что речь идет о земле агрохолдингов "Агротон", HarvEast Holding и "Нибулон".

По словам руководителей предприятий, земля оказалась в руках компании семьи бывшего министра сельского хозяйства РФ, олигарха и давнего соратника Путина Александра Ткачева.

Украинские компании рассказали, что компания Ткачева "Агрокомплекс" захватила права на около 400 000 акров, став одним из крупнейших сельскохозяйственных операторов в Украине.

Документы, с которыми ознакомилась WSJ, свидетельствуют, что военные и гражданские спецслужбы Украины, а также прокуратура расследуют вероятную экспроприацию.

"Россия берет под свой контроль экономику на оккупированных территориях и использует этот контроль для того, чтобы контролировать всю территорию", - заявил гендиректор украинской сельскохозяйственной компании HarvEast Holding Дмитрий Скорняков.

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По его словам Скорнякова, в мае земли HarvEast стали объектом вражды между вооруженными группами, "включая одну из местной администрации, поддерживаемой РФ, и одну из "Агрокомплекса".

Скорняков отметил, что работники предприятия рассказывали ему о выстрелах в воздух.

По словам Скорнякова, земля HarvEast была разделена на "три транша", и права на 100 000 акров земли в Донецкой области, которые находились в собственности или аренде, были переданы "Агрокомплексу".

Еще одна украинская сельскохозяйственная компания, "Нибулон", потеряла 50 000 акров земли из-за рейдерских захватов, сообщил ее гендиректор Андрей Вадатурский. Он сказал, что считает, что "Агрокомплекс" сейчас обрабатывает эту землю.

Третья украинская компания, "Агротон", обвинила "Агрокомплекс" в захвате 250 000 акров.

"Агрокомплекс" не ответил на неоднократные электронные письма и звонки с просьбой прокомментировать ситуацию. С Ткачевым изданию связаться не удалось.

"Захват земель грозит поставить значительную часть одного из крупнейших в мире урожаев зерновых под контроль России. Эти шаги усилят глобальные экономические рычаги Москвы, особенно в развивающихся странах, которые уже давно полагаются на украинское и российское производство зерна для обеспечения продовольствием", - отмечает газета.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на телефонной пресс-конференции в октябре, что активы в регионах, где Россия взяла контроль, могут быть переведены под российскую юрисдикцию. Пресс-служба Кремля сообщила в электронном ответе на вопрос, что восточные регионы Украины "сейчас являются частью России". Владельцы фермерских хозяйств могут отстаивать свои права "в соответствии с законами России", утверждают в Кремле.

Захват сельскохозяйственных угодий, по данным украинской разведки, руководителей сельскохозяйственных компаний и работников, которые стали свидетелями этого, - начался вскоре после того, как РФ создала так называемые "местные администрации" в оккупированных частях восточной Украины, и разворачивается последовательно и систематически.

В материале говорится, что первыми свои земли потеряли те, кто находился на военной или гражданской службе в Украине, или проживал за пределами регионов. На фермы стали приезжать назначенные Россией "представители администраций" так называемых "ДНР" и "ЛНР", которых сопровождали вооруженные люди.

"Они говорили землевладельцам, что отныне земли принадлежат им - и требовали, иногда под дулом пистолета, переписать права на собственность в соответствии с российскими, а не украинскими законами", - говорят источники. Некоторым фермерам "разрешали" сохранить свои земли при условии, что 70% урожая будет идти в Россию или в "ДНР" и "ЛНР".

Компании, у которых забрали земли, сельскохозяйственную технику и урожай, не получили никаких компенсаций, говорят их представители.

Владелец компании "Агротон" Юрий Журавлев, в частности, рассказал, что среди тех, кто приехал забирать землю, был "чиновник" "ЛНР" Валерий Пахниц. В сентябре США ввели против него санкции, заявив, что он курировал кражу украинского зерна.

Сам Пахниц сказал WSJ, что землю не экспроприировали.

Журавлев добавил, что на ферму также приезжал крымский "чиновник" Павел Харламов. Тот в разговоре с журналистами сказал, что косвенно связан с объединением сельскохозяйственных активов в "ЛНР", и подтвердил, что в этом участвуют российские компании. По его словам, земли не экспроприируются, поскольку они "уже принадлежат луганчанам".

Член российской деловой и политической элиты, Ткачев часто фотографировался с президентом России Владимиром Путиным, особенно во время подготовки России к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, регионе, которым господин Ткачев тогда руководил, пишет WSJ.

После работы на посту губернатора Краснодарского края Ткачев был министром сельского хозяйства России с 2015 по 2018 год. В Москве его состояние было заметно даже среди политической элиты, сказала Александра Покопенко, бывший советник Банка России.

По словам местных активистов, через "Агрокомплекс" Ткачев владеет большой виллой и хозяйственными постройками на побережье Черного моря, в регионе, где расположены дачи нескольких ведущих членов российского истеблишмента. В Грузии, по сообщениям местной прессы, Ткачев владеет бывшим домом отдыха Лаврентия Берии, который руководил сталинской тайной полицией.

Экономическая правда