Россию исключили из ПАЧЭС: представители РФ заявили о "нарушении здравого смысла"

Россию исключили из Парламентской ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС).

Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Мариковский в Facebook.

"Только что мы — депутаты от Верховной Рады Украины, которые сейчас воюем на самой пророссийской международной площадке - ассамблее ПАЧЭС, вытравили тварь из этой организации. Мы командой во главе с Анной Пуртовой только что сделали невероятное!" – говорится в сообщении.

Как сообщает interfax.ru, в ответ на это глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и.о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева заявила о решении приостановить выплату взносов РФ в ассамблею.

"Сейчас мы принимаем решение временно приостановить уплату членских взносов до восстановления здравого смысла. В ПАЧЭС он был полностью нарушен", – отметила она.

Парламентская ассамблея Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) была создана 26 февраля 1993 года. В ее состав после исключения России входят 12 стран: Албания, Азербайджан, Болгария, Армения, Греция, Грузия, Македония, Молдова, Румыния, Россия, Сербия, Турция и Украина.