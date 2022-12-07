Всемирный банк предупреждает о росте долгового бремени для бедных стран

Беднейшие страны мира сталкиваются с трехлетним ростом расходов на обслуживание долга, что забирает жизненно важные ресурсы от расходов на здравоохранение, образование и соцпомощь и оставляет десятки стран с неподъемными долгами.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка о внешней задолженности государств, пишет Financial Times.

Так, группа из 69 стран с низким и средним уровнем дохода осуществит выплаты в размере $62 млрд по государственному долгу в этом году, что на 35 процентов больше, чем в 2021 году.

Платежи за 2023 и 2024 годы также будут высокими.

Причинами такого развития ситуации Всемирный банк назвал высокие процентные ставки центробанков, большое количество сроков погашения облигаций и компенсацию по выплатам, которые были отложены странами во время пандемии.

"Всплеск инфляции заставил центральные банки резко повысить ставки в этом году, увеличив при этом глобальную стоимость заимствований. Доллар также взлетел в цене на фоне нескольких значительных повышений ставок Федеральной резервной системой США", - напоминает FT.

"В условиях, когда прогноз роста на 2022 год сократился вдвое, процентные ставки значительно повысились, а многие валюты обесценились, долговое бремя, скорее всего, еще больше возрастет", - отмечают во Всемирном банке.

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Замбия и Шри-Ланка являются одними из стран, которые объявили дефолт по суверенным долгам с начала пандемии. Гана и Египет близки к заключению договоренностей с МВФ относительно пакетов помощи.

По данным Всемирного банка, почти 60 процентов стран с низким уровнем дохода имеют высокий риск возникновения долгового кризиса или уже переживают его.

Общий объем внешних долгов государственного и частного секторов всех стран с низким и средним уровнем дохода достиг $9,3 трлн в 2021 году по сравнению с $8,2 трлн в 2019 году и $8,6 трлн в 2020 году.

Экономическая правда