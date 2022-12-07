"єДокумент" в "Дії" будет работать даже без интернета

Дія

Электронный "єДокумент" в приложении "Дія" будет отображаться в случае отсутствия интернет-соединения, само приложение будет работать при наличии минимального покрытия мобильной связи.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник в эфире телемарафона.

"О доступности "Дії", в случае отключения электроэнергии у нас в любом случае все доступно независимо ни от чего. Если есть хоть какая-то мобильная связь, все будет работать", – рассказал Баник.

Он добавил, что приложение "Дія" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. При этом в отсутствие мобильной связи документы исчезают не сразу, а постепенно, по мере обновления, поскольку каждый документ имеет свой срок действия.

"В любом случае украинцам также будет доступен "єДокумент", который мы запускали на случай отключенных реестров и отсутствия доступа к данным", – сказал чиновник.

Баник подчеркнул, что все документы в "Дії" имеют полную юридическую силу и если любое учреждение отказывается их принимать, на него можно вызвать полицию.

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Внутри перемещенные лица могут получать социальные услуги и выплаты на основании "єДокумента" или справки от Государственной миграционной службы Украины.