Apple перенесла запуск беспилотного электромобиля на 2026 год – Bloomberg

Apple сократила амбициозные планы по автономному управлению для своего будущего автомобиля и отложила дату его запуска примерно на год до 2026 года.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Автомобильный проект Titan находился в подвешенном состоянии в последние несколько месяцев, поскольку руководители Apple столкнулись с реальностью, что их видение полностью автономного транспортного средства – без руля или педалей – невозможно по современным технологиям.

Источники агентства рассказали, что компания планирует создать менее амбициозный дизайн, включающий руль и педали и поддерживать только полную автономность на автомагистралях.

Предполагается, что водитель автомобиля во время движения по магистрали сможет заниматься своими делами, к примеру смотреть фильм или играть в игру, и будет получать заблаговременное сообщение, чтобы перейти на ручное управление во время приближения к городским улицам или ухудшению погодных условий.

Компания обсуждала запуск этой функции сначала в Северной Америке, а затем со временем ее усовершенствование и расширение.