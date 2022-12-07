Европейский техносектор в этом году потерял 400 миллиардов долларов рыночной стоимости

Европейская технологическая отрасль потеряла 400 миллиардов долларов США стоимости в этом году, а венчурное финансирование сократилось на 18%.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет венчурной компании Atomico.

Так, совокупная стоимость государственных и частных технологических фирм в Европе упала до $2,7 трлн по сравнению с $3,1 трлн в конце 2021 года.

Среди причин падения - высокие процентные ставки, война в Украине и сокращение кадрового резерва.

"Рыночное давление заставило ряд известных европейских компаний привлекать средства со скидкой к их некогда заоблачным оценкам.

Например, шведская платежная фирма Klarna Bank AB привлекла 800 миллионов долларов при оценке в 6,7 миллиарда долларов, что на 85% меньше, чем в 2021 году, когда ее стоимость составляла 46 миллиардов долларов", - пишет агентство.

"Европейская технологическая экосистема сталкивается с самыми сложными макроэкономическими условиями со времен глобального финансового кризиса", - сказал агентству Reuters партнер Atomico Том Вехмайер.

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Объем венчурного финансирования в Европе за год снизился до $85 млрд, свидетельствуют данные, собранные в 41 стране, что на 18% меньше по сравнению с $100 млрд, привлеченными в 2021 году.

Количество новых "единорогов" - фирм, которые оцениваются в 1 миллиард долларов или более - также сократилось в этом году, со 105 до всего 31 в 2022 году.

"Несмотря на это, Atomico обнаружила, что инсайдеры отрасли остаются полными энтузиазма. В опросе основателей и инвесторов 77% заявили, что они с таким же энтузиазмом, или даже больше, относятся к будущему европейской технологической отрасли, чем в 2021 году", - резюмирует Reuters.

Экономическая правда