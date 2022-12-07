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Tesla предлагает дополнительную скидку китайским покупателям на некоторые модели электрокаров

Среда, 7 декабря 2022, 13:51 - Алексей Павлыш

Производитель электромобилей Tesla предлагает китайским покупателям временную скидку в 6 тысяч юаней (почти 860 долларов США) на некоторые модели с середины до конца 2022 года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя компании

"Это происходит в дополнение к ранее объявленной страховой субсидии в размере 4 000 юаней, но применяется только для клиентов, которые покупают актуальные модели и завершают доставку до конца декабря", - отмечает агентство.

Такой шаг является последним шагом американского производителя по корректировке своих цен в Китае, пишет Reuters.

Ранее компания снизила цены на автомобили Model 3 и Model Y до 9% в Китае, в дополнение к страховым стимулам, поскольку ее завод в Шанхае борется с повышенным уровнем запасов на фоне замедления спроса на автомобильном рынке Китая.

Эти шаги уже помогли шанхайскому заводу поставить 100 291 электромобиль в ноябре, что на 40% больше, чем в октябре, и является самым высоким месячным показателем продаж с момента его открытия в конце 2020 года.

Экономическая правда

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