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Одну из компаний ДТЭК оштрафовали на 170 тысяч: просрочили подключение потребителей

Среда, 7 декабря 2022, 13:08 - Анастасия Жарикова

Национальная комиссия осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и наложила два штрафа по 85 тысяч гривен на ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" – компания нарушила законодательство в сфере рынка электроэнергии и лицензионных условий.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Комиссия на заседании во вторник, 6 декабря, приняла два постановления, из которых следует, что непосредственной причиной наложения регулятором двух штрафов на компанию является несвоевременное выполнение услуги по присоединению потребителей к электросетям.

По словам директора департамента лицензионного контроля НКРЭКУ Ярослава Зеленюка, "ДТЭК Киевские региональные электросети" нарушило сроки выполнения услуги по присоединению, а также несвоевременно проинформировало заказчика об отсрочке выполнения работ.

Присутствовавший на заседании представитель компании пояснил, что причиной допущенных задержек в одном из случаев послужили форс-мажорные обстоятельства в виде полномасштабного вторжения России в Украину на момент проведения работ, а также временное отсутствие у компании необходимых материалов для присоединения потребителя.

ДТЭК штраф
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Экономическая правда
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