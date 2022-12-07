Ключевые фондовые индексы снизились после пессимистических прогнозов банкиров Уолл-стрит

Мировые акции снизились в среду на фоне того, как ведущие банкиры с Уолл-стрит предупредили о высокой вероятности рецессии, сдерживая оптимизм относительно смягчений COVID-ограничений в Китае.

Об этом пишет Reuters.

Топ-менеджеры Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America во вторник были довольно пессимистичными в своих комментариях, это стало сигналом о вероятной рецессии и повлияло на рынки облигаций.

"Доходность подчеркнула тенденцию к снижению, что является в определенной степени новостью. В предыдущих фазах неприятия риска облигации, как правило, падали вместе с акциями, именно потому, что настроение отказа от риска было вызвано опасениями по поводу инфляции и монетарной политики", - сказал управляющий фондом Anthilia в Милане Джузеппе Серсале.

"Сейчас беспокойство по поводу экономического роста, похоже, преобладают над беспокойством по поводу инфляции", - добавил он.

Мрачные экономические перспективы вызвали новый спрос на доллар США в среду, и долгосрочные облигации продолжили рост.

"Экономический рост замедляется", - сказал главный исполнительный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон. "Когда я разговариваю с нашими клиентами, они настроены крайне осторожно", - признал он.

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Слабый старт на европейских фондовых рынках привел к тому, что панрегиональный индекс STOXX 600 падает четвертую сессию подряд, снизившись на 0,1% к 09:03 по Гринвичу.

Ключевой фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI упал на 1,5%.

Национальное управление здравоохранения Китая заявило в среду, что люди с бессимптомными случаями COVID-19 и те, кто имеет легкие симптомы, могут заниматься самолечением, находясь на карантине дома.

Реакция рынка, однако, была негативной, поскольку фокус смещается на то, насколько хорошо Китай может выполнить объявленные изменения, особенно если количество новых случаев заболевания возрастет зимой.

Аналитики говорят, что путь к полному восстановлению экономики будет долгим и не без риска.

Шанхайский индекс SSEC упал на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 3,2%, а юань снизился на 0,2%.

Помимо неопределенной ситуации с COVID, Китай сообщил о "мрачных" данных по торговле за ноябрь, причем как импорт, так и экспорт претерпели самое большое ежемесячное падение с 2020 года, что плохо влияет на перспективы восстановления.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США стабилизировалась на уровне 3,5167% после падения на 8,6 базисных пунктов во вторник.

На валютных рынках доллар США пытался стабилизироваться после того, как ажиотаж вокруг замедления повышения ставок в США недавно сбил его с годовых максимумов.

Экономическая правда