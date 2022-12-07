НБУ приостановил лицензии финансовых компаний из "Альфа-групп" Фридмана и "Мотор Сич" Богуслаева

Национальный банк применил меры влияния к ряду финансовых компаний, среди которых принадлежащие к "Альфа-груп" подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор применил временную остановку лицензий на предоставление финансовых услуг:

ЧАО СК "Альфа страхование";

ООО "Альфа-лизинг Украина";

ООО "Паритет финанс";

ОДО "СК "Мотор-гарант".

Согласно данным YouControl, первые три компании входят в "Альфа-Групп", а бенефициаром последней является арестованный за госизмену президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Этим компаниям установлен срок по устранению нарушений до 05 декабря 2023 года.

В то же время, ООО "Промагролизинг-Украина" лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг аннулировали. По данным YouControl, эта компания связана с Беларусью.

В Нацбанке пояснили, что решение по лицензиям компаний было принято из-за их несоответствия требованиям Положения о лицензировании и регистрации представителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно требованиям к деловой репутации.