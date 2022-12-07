НБУ приостановил лицензии финансовых компаний из "Альфа-групп" Фридмана и "Мотор Сич" Богуслаева
Национальный банк применил меры влияния к ряду финансовых компаний, среди которых принадлежащие к "Альфа-груп" подсанкционного российского олигарха Михаила Фридмана.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Регулятор применил временную остановку лицензий на предоставление финансовых услуг:
- ЧАО СК "Альфа страхование";
- ООО "Альфа-лизинг Украина";
- ООО "Паритет финанс";
- ОДО "СК "Мотор-гарант".
Согласно данным YouControl, первые три компании входят в "Альфа-Групп", а бенефициаром последней является арестованный за госизмену президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.
Этим компаниям установлен срок по устранению нарушений до 05 декабря 2023 года.
В то же время, ООО "Промагролизинг-Украина" лицензию на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг аннулировали. По данным YouControl, эта компания связана с Беларусью.
В Нацбанке пояснили, что решение по лицензиям компаний было принято из-за их несоответствия требованиям Положения о лицензировании и регистрации представителей финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг, а именно требованиям к деловой репутации.