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Украинский оператор рынка электроэнергии стал членом Комитета операторов ЕС: что это дает

Среда, 7 декабря 2022, 11:31 - Алексей Павлыш

АО "Оператор рынка" присоединился к Комитету европейских операторов рынка - NEMO Committee - в статусе наблюдателя за работой объединенного спотового рынка электрической энергии ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба украинской госкомпании.

Отмечается, что согласие на присоединение дали все номинированные операторы рынка (NEMO), а также все операторы системы передачи (TSO) европейских государств.

Комитет NEMO создан ЕС для урегулирования всех организационных вопросов, связанных с функционированием объединенного спотового рынка электрической энергии - SDAC (single day-ahead coupling) и SIDC (Single Intraday Coupling).

"Статус наблюдателя в NEMO позволяет АО "Оператор рынка" начать техническую подготовку для объединения спотовых рынков Украины и Европы, которое в тестовом режиме может начаться уже во втором квартале следующего года, и изучить более детально работу SDAC и SIDC EUROPE", - пояснили в украинской компании.

Экономическая правда

компании Украина электроэнергия ЕС
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