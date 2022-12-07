Россияне дважды обстреляли объект ДТЭК: он отключен от энергосистемы
Среда, 7 декабря 2022, 11:03 -
Во вторник российские оккупанты дважды обстреляли энергетическое предприятие ДТЭК, в результате чего оно было отключено от энергосистемы.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что это предприятие уже неоднократно было обстреляно россиянами. Компания не указывает расположение энергообъекта.
"В результате обстрелов предприятие было отключено от энергосистемы. Его остановка привела к ограничениям энерго- и теплоснабжения в регионе", - сообщили в компании.
В результате очередной атаки никто не пострадал, отметили в ДТЭК.