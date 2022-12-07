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Украинский бизнес призвал G7 и ЕС усилить военную поддержку Украины и санкции против РФ

Среда, 7 декабря 2022, 11:00 - Алексей Павлыш

Украинский бизнес обратился к лидерам стран G7 и ЕС с призывом "срочно положить конец продолжению бомбардировок украинской гражданской инфраструктуры": увеличить поставки оружия в Украину и усилить санкции против экономики РФ.

Об этом говорится в обращении, которое опубликовал на украинском и английском языках Союз украинских предпринимателей (СУП).

"5 декабря миллионы украинцев, в том числе охваченные ужасом дети, прятались в бомбоубежищах, когда над ними снова прогремели российские ракеты. Это был пятнадцатый раз с начала октября, когда украинские города и гражданская энергетическая инфраструктура подверглись атаке.

Чтобы предотвратить гуманитарную и экономическую катастрофу в Украине, которая непременно перекинется на соседние страны, западные лидеры должны срочно положить конец продолжением бомбардировок украинской гражданской инфраструктуры", - заявляет бизнес.

"Ответ Запада должен включать усиленную военную поддержку и экономическое вмешательство. В частности, необходимо увеличить поставки оружия в Украину, а именно ракет большой дальности, а также радикально усилить санкции против российской экономики и ввести вторичные санкции, чтобы закрыть лазейки, которыми сейчас пользуется Кремль.

Бомбардировка Путина погрузила Украину в темноту и оставила десятки миллионов украинцев без тепла, света и воды. Многие компании были вынуждены приостановить деятельность или полностью закрыться, и многие люди потеряли работу. Это происходит на пороге зимы, когда на земле лежит снег и температура держится ниже нуля. Незаконная и бессмысленная война России против Украины уже является огромным гуманитарным кризисом, но если Запад не предоставит большей военной поддержки, экономический и гуманитарный кризис в Украине достигнет ужасных масштабов", - отмечается в обращении.

Так, по оценкам Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро, и эта цифра ежедневно растет.

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"Нам нужны не только слова поддержки, но и гарантии того, что с вашей активной помощью мы сможем выстоять в суровых условиях, которые нас ждут.

Украине нужна способность нанести удар в ответ на эти нападения России. Снятие ограничений по поражению российских военных объектов является критически важным. Без этой возможности отбиваться в ответ Путин может достичь своей цели в течение нескольких недель (и пока он как раз к ней идет) - лишить десятки миллионов украинцев электроэнергии, тепла и воды. Без возможности совершить ответное нападение погибнет гораздо больше мирных жителей, больше предприятий будет закрыто, рабочие места будут потеряны, а экономика Украины будет разрушена.

Этот ужасный результат означает лишь то, что расходы на восстановление и обновление Украины и ее экономики будут стоить еще на несколько миллиардов больше", - добавляет бизнес.

"Сегодня на кону не только судьба Украины. Если Путин не будет побежден раз и навсегда, Молдова, Польша, страны Балтии и другие, безусловно, будут следующими целями. У западных лидеров сейчас есть уникальная возможность победить Путина в Украине, не жертвуя при этом собственными войсками. Украинцы зарекомендовали себя как стойкие, устойчивые и решительные. Мы готовы бороться за выживание нашей страны и за свободу Европы.

Мы просим только, чтобы Запад предоставил Украине инструменты, чтобы мы могли выполнить свою миссию и спасти десятки миллионов украинцев и их европейских соседей от зимы без света, тепла и воды", - говорится в обращении.

Обращение, опубликованное СУП, также подписали: Торгово-промышленная палата Украины, FBN Ukraine, CEO Club Ukraine, Board, Федерация работодателей Украины, IT Ассоциация Украины, Львовский IТ Кластер, Ukrainian Agribusiness Club, Независимая ассоциация банков Украины.

Экономическая правда

бизнес Украина ЕС G7 война
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