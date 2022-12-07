Украинский бизнес призвал G7 и ЕС усилить военную поддержку Украины и санкции против РФ

Украинский бизнес обратился к лидерам стран G7 и ЕС с призывом "срочно положить конец продолжению бомбардировок украинской гражданской инфраструктуры": увеличить поставки оружия в Украину и усилить санкции против экономики РФ.

Об этом говорится в обращении, которое опубликовал на украинском и английском языках Союз украинских предпринимателей (СУП).

"5 декабря миллионы украинцев, в том числе охваченные ужасом дети, прятались в бомбоубежищах, когда над ними снова прогремели российские ракеты. Это был пятнадцатый раз с начала октября, когда украинские города и гражданская энергетическая инфраструктура подверглись атаке.

Чтобы предотвратить гуманитарную и экономическую катастрофу в Украине, которая непременно перекинется на соседние страны, западные лидеры должны срочно положить конец продолжением бомбардировок украинской гражданской инфраструктуры", - заявляет бизнес.

"Ответ Запада должен включать усиленную военную поддержку и экономическое вмешательство. В частности, необходимо увеличить поставки оружия в Украину, а именно ракет большой дальности, а также радикально усилить санкции против российской экономики и ввести вторичные санкции, чтобы закрыть лазейки, которыми сейчас пользуется Кремль.

Бомбардировка Путина погрузила Украину в темноту и оставила десятки миллионов украинцев без тепла, света и воды. Многие компании были вынуждены приостановить деятельность или полностью закрыться, и многие люди потеряли работу. Это происходит на пороге зимы, когда на земле лежит снег и температура держится ниже нуля. Незаконная и бессмысленная война России против Украины уже является огромным гуманитарным кризисом, но если Запад не предоставит большей военной поддержки, экономический и гуманитарный кризис в Украине достигнет ужасных масштабов", - отмечается в обращении.

Так, по оценкам Всемирного банка, послевоенное восстановление Украины будет стоить около 500-600 миллиардов евро, и эта цифра ежедневно растет.

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"Нам нужны не только слова поддержки, но и гарантии того, что с вашей активной помощью мы сможем выстоять в суровых условиях, которые нас ждут.

Украине нужна способность нанести удар в ответ на эти нападения России. Снятие ограничений по поражению российских военных объектов является критически важным. Без этой возможности отбиваться в ответ Путин может достичь своей цели в течение нескольких недель (и пока он как раз к ней идет) - лишить десятки миллионов украинцев электроэнергии, тепла и воды. Без возможности совершить ответное нападение погибнет гораздо больше мирных жителей, больше предприятий будет закрыто, рабочие места будут потеряны, а экономика Украины будет разрушена.

Этот ужасный результат означает лишь то, что расходы на восстановление и обновление Украины и ее экономики будут стоить еще на несколько миллиардов больше", - добавляет бизнес.

"Сегодня на кону не только судьба Украины. Если Путин не будет побежден раз и навсегда, Молдова, Польша, страны Балтии и другие, безусловно, будут следующими целями. У западных лидеров сейчас есть уникальная возможность победить Путина в Украине, не жертвуя при этом собственными войсками. Украинцы зарекомендовали себя как стойкие, устойчивые и решительные. Мы готовы бороться за выживание нашей страны и за свободу Европы.

Мы просим только, чтобы Запад предоставил Украине инструменты, чтобы мы могли выполнить свою миссию и спасти десятки миллионов украинцев и их европейских соседей от зимы без света, тепла и воды", - говорится в обращении.

Обращение, опубликованное СУП, также подписали: Торгово-промышленная палата Украины, FBN Ukraine, CEO Club Ukraine, Board, Федерация работодателей Украины, IT Ассоциация Украины, Львовский IТ Кластер, Ukrainian Agribusiness Club, Независимая ассоциация банков Украины.

Экономическая правда