Apple будет покупать чипы для будущих iPhone у производителей из США

Apple покупает чипы, изготовленные на будущем заводе TSMC в Фениксе, Аризона, и будет использовать их в будущих поколениях iPhone, Mac и других ключевых продуктах компании.

Об этом сообщает Engadget.

Ожидается, что завод в Фениксе приступит к производству в 2024 году. Запуск следующего завода ожидается в 2026 году из-за увеличения спроса. Итого они будут производить около 600 тыс чипов в год.

TSMC потратит на строительство производств 40 млрд долл, но они будут частично субсидированы правительством через CHIPS и Закон о науке, направленный на стимулирование производства полупроводников в США.

Также свои заводы в Аризоне и Огайо строит Intel. Компания также заинтересована в производстве компонентов для Apple.

В Engadget отмечают, что, хотя заводы TSMC не заработают в течение двух лет, новости о расширении поступают в соответствующее время. Недавно Apple предупредила о сбоях в производстве iPhone 14 Pro из-за политики Китая по COVID-19. Теоретически американские объекты снизили бы влияние этих ограничений.

Несмотря на то, что многие детали все еще могут быть изготовлены за границей даже после расширения TSMC, в скором времени появится больше шансов, что устройства Apple будут поступать покупателям вовремя.