Цены на нефть стабилизировались после резкого падения накануне

После резкого падения во вторник в среду утром цены на нефть стабильны, поскольку надежды на улучшение спроса в Китае компенсировали неопределенность относительно того, как западное ограничение цен на российскую нефть будет развиваться.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента, или на 0,04%, до 79.38 доллара за баррель к 07:17 по Гринвичу, после того, как во время предыдущей торговой сессии они второй раз упали ниже 80 долларов в 2022 году.

Фьючерсы на нефть в США снизились на 9 центов, или 0,12%, до 74,16 доллара за баррель.

Падение Brent во вторник стало самым большим дневным падением с конца сентября, когда котировки торговались в диапазоне $62 в этом году.

Причины изменения цен

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Ожидания роста спроса в Китае продолжали оставаться позитивным драйвером, поскольку страна второй день подряд регистрирует меньше новых случаев заражения COVID-19 и объявила о радикальных изменениях в своей жесткой антивирусной политике.

"Китай быстро ослабил ограничения в связи с COVID-19, что может стимулировать спрос", - сказал в своей записке аналитик рынков Леон Ли из CMC Markets.

Данные, опубликованные в среду, показали, что импорт сырой нефти в Китай в ноябре вырос на 12% по сравнению с предыдущим годом, до самого высокого уровня за 10 месяцев, поскольку компании пополнили запасы более дешевой нефтью и запустили новые заводы.

Потенциальное сокращение запасов нефти в США на 6,4 млн баррелей, согласно данным Американского института нефти (API), также оказало некоторую поддержку настроениям инвесторов.

Однако неопределенность относительно того, как ограничение цены на российскую нефть повлияет на предложение, способствовала волатильности.

Россия рассматривает три варианта, включая запрет на продажу нефти в некоторые страны и установление максимальных скидок, по которым она будет продавать свою нефть, чтобы противостоять ценовому ограничению, введенному западными государствами.

"Сегодня на рынках все еще много неопределенности", - признал старший вице-президент Rystad Energy Клаудио Галимберти.

Во вторник индексы Уолл-стрит также упали на фоне неопределенности относительно направления повышения ставок ФРС и дальнейших разговоров о надвигающейся рецессии.

Экономическая правда