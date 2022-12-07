Морской экспорт угля из РФ приблизился к максимальным уровням: причина

Российский экспорт угля морским транспортом вернулся к почти самым высоким историческим уровням после того, как ЕС осенью разрешил перенаправлять объемы в Азию.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитические данные компании Kpler.

Отгрузки в октябре составили почти 16,6 млн тонн. Такой объем несколько меньше показателя июня, который был самым высоким по крайней мере с 2017 года. С тех пор экспорт немного снизился, это соответствует обычной сезонной волатильности.

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ЕС запретил импорт российского угля с 10 августа. В сентябре Европейская комиссия опубликовала пересмотренные указания, заявив, что предоставление необходимых для транспортировки за пределы ЕС услуг должно быть разрешено для борьбы с энергетической и продовольственной безопасностью в мире. Речь идет о транспортировке, финансировании и страховании таких грузов.

Россия традиционно входит в тройку крупнейших мировых экспортеров угля, хотя эта отрасль составляет лишь незначительную часть российской экономики.

"Направления отгрузки угля изменились с начала года, причем Турция стала одним из ключевых факторов успеха России, и Китай также внес свой вклад", - объясняет аналитик Kpler Виктор Катона. Он добавил, что продажи снизились, когда в сентябре были введены ограничения ЕС.

Страны ЕС по-прежнему не могут импортировать российский уголь, но европейским компаниям теперь разрешено отправлять товар в третьи страны. Продажи российского угля в Азию резко выросли после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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"Вполне возможно, что разъяснение ЕС относительно своих угольных санкций уменьшило беспокойство операторов по поводу того, смогут ли они транспортировать российский уголь", - сказал Филипп Гувейя, аналитик международной судоходной организации Bimco. Однако, считает он, основной причиной увеличения российского угольного экспорта является увеличение спроса со стороны чувствительных к ценам рынков.





