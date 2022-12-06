Украина будет усиливать экономическое сотрудничество со странами НАТО

Заместитель министра экономики Игорь Фоменко принял участие в заседании Комитета НАТО по вопросам партнерств и кооперативной безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В ходе заседания большое внимание было уделено технической помощи, которую может предоставить Альянс для быстрого восстановления украинской критической инфраструктуры, разрушенной ракетными ударами агрессора.

Также ключевыми темами мероприятия явилось послевоенное восстановление страны и экономики.

"Развитие ВПК, военных и аэрокосмических технологий, military-tech определено нами среди приоритетных направлений, призванных стать драйверами роста экономики. И основу для будущего роста мы должны закладывать, в том числе и в сотрудничестве с партнерами, уже сегодня.

По итогам заседания можно говорить об усилении диалога по реализации совместных планов по возобновлению", – прокомментировал Игорь Фоменко.