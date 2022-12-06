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ДТЭК предупреждает о фейковых каналах с названием компании: призваны сеять панику

Вторник, 6 декабря 2022, 19:21 - Анастасия Жарикова

Группа ДТЭК предупредила о создании россиянами десятков фейковых каналов и ботов с использованием названия ДТЭК.

Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.

В ДТЭК отмечают, что цель этих фейковых ресурсов – привлечь много подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и при необходимости сеять панику.

В частности, речь идет о:

"Не имея никаких шансов против ВСУ и украинских энергетиков, российские террористы развернули кампании по дезинформации", – подчеркнули в компании.

Пользователей соцсетей призвали не доверять таким каналам, не цитировать их и не распространять их сообщения.

Единственный официальный телеграмм-канал Группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку. Мы ежедневно публикуем официальную информацию о ситуации с энергоснабжением, об экстренных и стабилизационных отключениях", – резюмировали в компании.

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