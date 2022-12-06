ДТЭК предупреждает о фейковых каналах с названием компании: призваны сеять панику
Группа ДТЭК предупредила о создании россиянами десятков фейковых каналов и ботов с использованием названия ДТЭК.
Об этом сообщила пресс-служба компании в Telegram.
В ДТЭК отмечают, что цель этих фейковых ресурсов – привлечь много подписчиков, дезинформировать украинцев, манипулировать общественным сознанием и при необходимости сеять панику.
В частности, речь идет о:
- https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot;
- https://t me/dtek_svitlo;
- https://t.me/DTEKinfo;
- @workdonbass_bot
"Не имея никаких шансов против ВСУ и украинских энергетиков, российские террористы развернули кампании по дезинформации", – подчеркнули в компании.
Пользователей соцсетей призвали не доверять таким каналам, не цитировать их и не распространять их сообщения.
Единственный официальный телеграмм-канал Группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку. Мы ежедневно публикуем официальную информацию о ситуации с энергоснабжением, об экстренных и стабилизационных отключениях", – резюмировали в компании.