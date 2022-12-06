БЭБ и СБУ проводят обыски в банках, причастных к незаконному игорному бизнесу

Сотрудники БЭБ и СБУ проводят обыски в нескольких регионах Украины в банках, которые использовали компании, организовавшие и проводившие незаконные азартные игры и букмекерскую деятельность.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности в Facebook.

"Происходит документирование противоправной деятельности должностных лиц субъектов хозяйствования, которые с целью уклонения от уплаты налогов создали ряд веб-сайтов двойников, на которых осуществляется незаконная хозяйственная деятельность в виде онлайн-бизнеса, без уплаты налога на прибыль, НДФЛ и военного сбора.

По имеющейся информации, ориентировочный ежемесячный объем их теневых операций может достигать 12 млрд грн. Это в свою очередь может составлять 2 млрд грн не уплаченных налогов", - говорится в заявлении БЭБ.

Там подчеркивают, что "с целью прикрытия противоправной деятельности, действуя по предварительному сговору с должностными лицами банковских учреждений Украины и финансовых компаний как резидентов так и нерезидентов", упомянутая группа лиц в своей деятельности использовала реквизиты 80 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности.

"С целью обеспечения проведения незаконных финансовых операций, их "мискондинга" и избежания первичного финансового мониторинга, фактические владельцы указанных компаний вступили в преступный сговор с должностными лицами банков", - добавили в БЭБ.

Бюро опубликовало фото отделения одного из банков, в котором проводятся обыски, но название финучреждения на фото заблюрено.

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Судя по фото, вероятно, речь идет об АО "КОМИНБАНК" (ComInBank), конечным владельцем которого указан гражданин Великобритании Стефан Пол Пинтер.

Экономическая правда