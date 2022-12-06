Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей

Автопроизводитель Mercedes-Benz открыл во вторник в Йокогаме (Япония) свой первый в мире дилерский центр, посвященный полностью электрическому бренду Mercedes-EQ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление местного подразделения немецкого автопроизводителя.

Mercedes-Benz выпустил пять электрических моделей с 2019 года и "видит дальнейший рост рынка электромобилей в Японии".

Аккумуляторные электромобили медленно приобретают популярность в Японии, где на рынке доминируют отечественные производители, отмечает агентство.

Тем не менее, по данным Японской ассоциации автомобильных импортеров (JAIA), иностранные бренды продали рекордные 2 357 электромобилей в ноябре, впервые превысив десятую часть от общего объема продаж импортных авто.

По данным JAIA, в 2021 году Mercedes-Benz продал в Японии 51 722 автомобиля всех типов, что сделало его самым продаваемым иностранным брендом.

Экономическая правда