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Mercedes-Benz открыл свой первый в мире дилерский центр только для электромобилей

Вторник, 6 декабря 2022, 16:54 - Алексей Павлыш

Автопроизводитель Mercedes-Benz открыл во вторник в Йокогаме (Япония) свой первый в мире дилерский центр, посвященный полностью электрическому бренду Mercedes-EQ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление местного подразделения немецкого автопроизводителя.

Mercedes-Benz выпустил пять электрических моделей с 2019 года и "видит дальнейший рост рынка электромобилей в Японии".

Аккумуляторные электромобили медленно приобретают популярность в Японии, где на рынке доминируют отечественные производители, отмечает агентство.

Тем не менее, по данным Японской ассоциации автомобильных импортеров (JAIA), иностранные бренды продали рекордные 2 357 электромобилей в ноябре, впервые превысив десятую часть от общего объема продаж импортных авто.

По данным JAIA, в 2021 году Mercedes-Benz продал в Японии 51 722 автомобиля всех типов, что сделало его самым продаваемым иностранным брендом.

Экономическая правда

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